BRITANNICUS Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie, 5 mai 2022, Paris.

BRITANNICUS

du jeudi 5 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022 à Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie

_« Néron est l’homme de l’alternative ; deux voies s’ouvrent devant lui : se faire aimer ou se faire craindre. »_ _Roland Barthes_ Agrippine, mère de Néron, s’aperçoit que ce prince qu’elle n’avait élevé au trône que pour régner sous son nom, est décidé à gouverner par lui-même. Ambitieuse et affamée de pouvoir, elle consent à marier Junie à Britannicus, fils de l’empereur Claude, son premier mari, et frère adoptif de Néron, dans le but de se concilier l’affection de ce jeune prince et de s’en servir au besoin contre Néron… Il ne faut pas plus de quelques vers à Racine pour poser l’intrigue et ses personnages : une famille disloquée, que le public surprend en plein trauma, avec un empereur fuyant, et sa mère, qui reste sur le pas de sa porte. Il s’agit ainsi pour Néron non pas d’échapper à l’amour castrateur de sa mère mais de lutter contre le pouvoir qu’elle entend continuer de lui imposer. Néron n’est pas d’emblée le tyran sanguinaire que l’on connaît par la légende. C’est un jeune empereur apprécié du peuple, qui n’a pas encore brûlé Rome ni tué sa femme, ni encore sa mère. Ça viendra pourtant… Cette enquête autour de la nature humaine, qui convie sur le champ de bataille passions amoureuses et ambitions politiques, est un condensé intense et radical d’une société éteinte, mais dont les nombreux échos nous parviennent encore… Auteur : **Jean Racine** Mise en scène : **Olivier Mellor** Avec : **Marie-Laure Boggio**, **Caroline Corme**, **Vincent do Cruzeiro**, **Marie-Laure Desbordes**, **Hugues Delamarlière**, **Rémi Pous**, **Stephen Szekely** et **François Decayeux**, **Olivier Mellor**. Musiciens : **Séverin “Toskano” Jeanniard**, **Thomas Carpentier**, **Romain Dubuis**, **Adrien Noble**. Scénographie : **François Decayeux**, **Séverin Jeanniard**, **Olivier Mellor**, avec le concours du collectif **La Courte Echelle** Costumes : **Bertrand Sachy** Lumière : **Olivier Mellor** Son : **Séverin Jeanniard** Video : **Mickaël Titrent** Photo : **Ludo Leleu** Durée estimée : **2h30** **Représentations :** Du 05 au 29 mai 2022 Du jeudi au samedi à 21h Le dimanche à 16h30

Payant, sur réservation

La pièce de Racine dans son intégralité, avec quatre musiciens, pour raconter cette famille disloquée, avant que Rome ne brûle…

Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T21:00:00 2022-05-05T23:30:00;2022-05-06T21:00:00 2022-05-06T23:30:00;2022-05-07T21:00:00 2022-05-07T23:30:00;2022-05-08T16:30:00 2022-05-08T19:00:00;2022-05-12T21:00:00 2022-05-12T23:30:00;2022-05-13T21:00:00 2022-05-13T23:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:30:00;2022-05-15T16:30:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-19T21:00:00 2022-05-19T23:30:00;2022-05-20T21:00:00 2022-05-20T23:30:00;2022-05-21T21:00:00 2022-05-21T23:30:00;2022-05-22T16:30:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-26T21:00:00 2022-05-26T23:30:00;2022-05-27T21:00:00 2022-05-27T23:30:00;2022-05-28T21:00:00 2022-05-28T23:30:00;2022-05-29T16:30:00 2022-05-29T19:00:00