Briston Maroney Le Hasard Ludique, 15 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 15 janvier 2022

de 20h à 23h

payant

Super! et le Hasard Ludique présentent… Briston Maroney en concert le 15 janvier 2022 !

Tennessee, Floride, Californie. A seulement 23 ans, Briston Maroney en a vu du pays. Au cours de ses pérégrinations en solitaire, il a trouvé sa voie, mais surtout sa voix. Ménestrel des grands chemins, une guitare plutôt qu’un tambourin, il nous prescrit depuis 2017 une piqure d’EP annuel. Alors que Carnival rendait hommage à ses amours adolescentes pour Led Zeppelin et The Doors, son EP, Indiana, se termine sur des teintes plus folk.

Sunflower est le premier album de l’artiste paru en avril 2021. Enregistré entre 2019 et 2020 à Los Angeles, cet album a été produit par John Congleton (St. Vincent, Angel Olsen), et en partageant la plume de Dan Wilson (Leon Bridges, Adele, The Chicks). Avec plus de 100 millions de streams Briston a déjà reçu le soutien de NPR, Paper, Vulture, Consequence of Sound. L’album Sunflower sera accompagné d’un film conceptualisé par l’artiste, mettant en image chacun des titres.

Concerts -> Folk

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)



Contact :Le Hasard Ludique https://www.facebook.com/events/186820313448515 https://www.facebook.com/events/186820313448515

Concerts -> Folk Musique

Date complète :

2022-01-15T20:00:00+01:00_2022-01-15T23:00:00+01:00

Nikoli Partiyeli