EXPOSITION DE MAGUY LATOUCHE ET LIONEL MOYET Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Catégories d’Évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

EXPOSITION DE MAGUY LATOUCHE ET LIONEL MOYET Place Edouard Meslier, 4 août 2023, Brissac Loire Aubance. Venez découvrir la nouvelle exposition du Prieuré !.

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-30 18:00:00. EUR.

Place Edouard Meslier Prieuré de St-Rémy-la-Varenne

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and discover the Priory’s new exhibition! Venga a descubrir la nueva exposición del Priorato Entdecken Sie die neue Ausstellung des Priorats! Mise à jour le 2023-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Place Edouard Meslier Adresse Place Edouard Meslier Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Ville Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac loire aubance/

EXPOSITION DE MAGUY LATOUCHE ET LIONEL MOYET Place Edouard Meslier 2023-08-04 was last modified: by EXPOSITION DE MAGUY LATOUCHE ET LIONEL MOYET Place Edouard Meslier Place Edouard Meslier 4 août 2023 place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire