CONCERT « TEMPO MENOR » AU PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY (À 20H30) Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 22:00:00

De l’Amérique Latine à l’Espagne, du Portugal au Brésil, une voix et deux guitares pour éclairer les coeurs et chauffer la nuit…

Avec Claire Bossé au chant, Gilles Constant et Gérard Bossé aux guitares.

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@prieure-saint-remy.fr



