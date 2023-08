Marché Nocturne Brissac Brissac, 24 août 2023, Brissac.

Brissac,Hérault

La commune de Brissac vous donne rendez-vous le jeudi 24 août pour son traditionnel marché nocturne-festival..

2023-08-24 18:00:00 fin : 2023-08-24 23:00:00. .

Brissac 34190 Hérault Occitanie



The commune of Brissac invites you to its traditional night market-festival on Thursday August 24.

Brissac acogerá su tradicional mercado y fiesta nocturna el jueves 24 de agosto.

Die Gemeinde Brissac lädt Sie am Donnerstag, den 24. August, zu ihrem traditionellen Nachtmarkt-Festival ein.

