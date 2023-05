La route de la voix Chapelle Saint Etienne d’Issensac, 2 juin 2023, Brissac.

Concert en partenariat avec la commune de Brissac. Uniquement sur réservation. Accueil dès 19h, Concert à 20h. Bar sur place. Petite restauration proposée par La Grande Gudule. Concert d’écoute, non adapté aux jeunes enfants..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . .

Chapelle Saint Etienne d’Issensac

Brissac 34190 Hérault Occitanie



Concert in partnership with the commune of Brissac. Only on reservation. Welcome at 7pm, Concert at 8pm. Bar on the spot. Small catering proposed by La Grande Gudule. Listening concert, not suitable for young children.

Concierto en colaboración con el municipio de Brissac. Reserva obligatoria. Recepción a partir de las 19.00 horas, concierto a las 20.00 horas. Bar in situ. Pequeño catering a cargo de La Grande Gudule. Concierto para escuchar, no apto para niños pequeños.

Konzert in Partnerschaft mit der Gemeinde Brissac. Nur mit Reservierung möglich. Empfang ab 19 Uhr, Konzert um 20 Uhr. Bar vor Ort. Kleine Snacks werden von La Grande Gudule angeboten. Konzert zum Zuhören, nicht für kleine Kinder geeignet.

