Tournoi : les échecs dans tous leurs états, 18 mai 2023, Brissac.

Un tournoi d’échec est organisé par l’échiquier brissagol, le jeudi 18 mai 2023.

Venez découvrir les échecs autrement !.

Brissac 34190 Hérault Occitanie



A chess tournament is organized by l’échiquier brissagol, on Thursday, May 18, 2023.

Come and discover chess in a different way!

El club de ajedrez Brissagol organiza un torneo de ajedrez el jueves 18 de mayo de 2023.

¡Ven a descubrir el ajedrez de una manera diferente!

Ein Schachturnier wird von l’échiquier brissagol am Donnerstag, den 18. Mai 2023, organisiert.

Kommen Sie und entdecken Sie Schach einmal anders!

