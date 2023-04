COURSE DE STOCK-CARS Les Péras de Caizergues Piste de Brissac, 7 mai 2023, Brissac.

Le Stock-cars Club Gangeois a le plaisir de vous convier à la course prévue sur la piste de Brissac, le dimanche 7 mai 2023..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . .

Les Péras de Caizergues

Piste de Brissac

Brissac 34190 Hérault Occitanie



The Stock-cars Club Gangeois has the pleasure to invite you to the race planned on the track of Brissac, on Sunday, May 7, 2023.

El Stock-cars Club Gangeois tiene el placer de invitarle a la carrera prevista en la pista de Brissac, el domingo 7 de mayo de 2023.

Der Stock-cars Club Gangeois freut sich, Sie zu dem geplanten Rennen auf der Rennstrecke von Brissac am Sonntag, dem 7. Mai 2023, einzuladen.

Mise à jour le 2023-04-20 par ADT34