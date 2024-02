Brisons les codes ! Le Forum des images Paris, mardi 27 février 2024.

Chut! Magazine vous invite à Brisons les codes, l’événement pour prendre le pouvoir avec et dans la tech, au Forum des images.

Avec des conférences et tables rondes sur la mixité des métiers, les discriminations en ligne et le cyberharcèlement, des ateliers Explorations Numériques d’éducation au numérique pour un public plus jeune, et même un forum de l’emploi pour découvrir des métiers qui font rêver.

Chut! vous invite à célébrer la sortie de

Chut! N°15 Brisons les codes et Chut! Explore N°3 Sans limites,

(toujours dispo et à soutenir sur KissKissBankBank)

deux numéros spéciaux dédiés à la place des femmes dans le numérique.

Et d’approfondir la réflexion pour penser le numérique en termes

d’espace égalitaire pour toutes et tous.

Le numérique, secteur majeur de notre époque, symbole de modernité au cœur de nos usages de tous les jours, est pourtant l’un des plus inégalitaires qui soit.

les discriminations sexistes et racistes, les biais algorithmiques, le cyberharcèlement et les violences en ligne ? Comment faire du numérique un secteur accessible à tous et toutes ?

Chut! vous propose de briser les codes, pour rendre le numérique meilleur.

Réservez votre place dès maintenant. Plus de détails de l’événement vous seront communiqués très prochainement.

À bientôt au Forum des Images !

Avec le soutien du Forum des Images, France Télévisions, le Groupe RATP, La Poste Mobile, et le Ministère de l’Éducation nationale.

Le Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris

