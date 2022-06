BRISONS LA GLACE – TOURISME IMAGINAIRE Le Soulié, 9 juillet 2022, Le Soulié.

BRISONS LA GLACE – TOURISME IMAGINAIRE

Château de Grandsagnes Le Soulié Hérault

2022-07-09 – 2022-07-09

Le Soulié

Hérault

Le Soulié

Visite interactive du château et d’une des plus vieilles glacières d’Occitanie.

Vidéos de Lola Gonzalez et Guido Van Der Weve.

Concert d’EDREDON SENSIBLE, véritable appel d’air. Célébration surprise d’anniversaires.

Restauration et bar sur place.

Le Soulié

