Briser les chaînes, 29 mai 2022, .

Briser les chaînes

2022-05-29 – 2022-05-29

Rencontre littéraire avec Elsa Dorlin et Mohamed Mbougar Sarr.



Ces derniers temps, sont parus deux textes écrits par des auteurs martiniquais du xxe siècle, qu’il est urgent de redécouvrir. Un homme pareil aux autres est l’œuvre de René Maran (1887-1960), dont on se souvient peut-être qu’il fut le premier écrivain noir français à recevoir le Prix Goncourt en 1921, mais moins qu’il est l’auteur d’une œuvre riche et diverse, composée de romans, de récits, de biographies et de poésie. La réédition de ce livre s’inscrit dans le désir de faire découvrir un grand texte qui nous confronte aux ravages de la colonisation et au racisme. C’est un autre Prix Goncourt, Mohamed Mbougar Sarr, auteur de la préface de ce livre, qui viendra en parler, abordant plus largement la question de l’écriture et du roman pour dire la violence raciale.



Lettres à une noire a été publié pour la première fois en 1978. Écrit par Françoise Ega (1920-1976), ouvrière, militante et mère de famille établie à au milieu des années 1950, ce livre relève autant du récit intime que de la littérature de combat. À cette époque, des centaines de jeunes filles venues des Antilles débarquaient à Marseille pour devenir les domestiques de familles bourgeoises françaises. Bouleversée par l’indignité de leur statut, Françoise Ega se fait employer à son tour comme bonne à tout faire pour mieux dénoncer des conditions de travail proches de l’esclavage et décide de consigner cette expérience dans un journal. C’est la philosophe Elsa Dorlin, elle aussi autrice de la préface, qui viendra présenter ce classique du féminisme noir.



À lire :

Elsa Dorlin, Feu ! abécédaire des féminismes présents, Libertalia, 2021.

Françoise Ega, Lettre à une noire, Lux, 2021 (préface d’Elsa Dorlin).

René Maran, Un homme pareil aux autres, Les Éditions du Typhon, 2021 (préface de Mohamed Mbougarr Sarr).

Mohamed Mbougar Sarr, La Plus Secrète Mémoire des hommes, Philippe Rey/Jimsaan, 2021 (Prix Goncourt 2021).

Rencontre littéraire dans le cadre du festival ”Oh les beaux jours!”

https://www.mucem.org/programme/briser-les-chaines

Rencontre littéraire avec Elsa Dorlin et Mohamed Mbougar Sarr.



Ces derniers temps, sont parus deux textes écrits par des auteurs martiniquais du xxe siècle, qu’il est urgent de redécouvrir. Un homme pareil aux autres est l’œuvre de René Maran (1887-1960), dont on se souvient peut-être qu’il fut le premier écrivain noir français à recevoir le Prix Goncourt en 1921, mais moins qu’il est l’auteur d’une œuvre riche et diverse, composée de romans, de récits, de biographies et de poésie. La réédition de ce livre s’inscrit dans le désir de faire découvrir un grand texte qui nous confronte aux ravages de la colonisation et au racisme. C’est un autre Prix Goncourt, Mohamed Mbougar Sarr, auteur de la préface de ce livre, qui viendra en parler, abordant plus largement la question de l’écriture et du roman pour dire la violence raciale.



Lettres à une noire a été publié pour la première fois en 1978. Écrit par Françoise Ega (1920-1976), ouvrière, militante et mère de famille établie à au milieu des années 1950, ce livre relève autant du récit intime que de la littérature de combat. À cette époque, des centaines de jeunes filles venues des Antilles débarquaient à Marseille pour devenir les domestiques de familles bourgeoises françaises. Bouleversée par l’indignité de leur statut, Françoise Ega se fait employer à son tour comme bonne à tout faire pour mieux dénoncer des conditions de travail proches de l’esclavage et décide de consigner cette expérience dans un journal. C’est la philosophe Elsa Dorlin, elle aussi autrice de la préface, qui viendra présenter ce classique du féminisme noir.



À lire :

Elsa Dorlin, Feu ! abécédaire des féminismes présents, Libertalia, 2021.

Françoise Ega, Lettre à une noire, Lux, 2021 (préface d’Elsa Dorlin).

René Maran, Un homme pareil aux autres, Les Éditions du Typhon, 2021 (préface de Mohamed Mbougarr Sarr).

Mohamed Mbougar Sarr, La Plus Secrète Mémoire des hommes, Philippe Rey/Jimsaan, 2021 (Prix Goncourt 2021).

dernière mise à jour : 2022-04-07 par