Briser le silence des amphis Le Diapason – Université de Rennes 1, 11 mars 2022, Rennes.

Le documentaire « Briser le silence des amphis » donne la parole à des étudiantes, doctorantes ou des membres du personnel témoignant des violences sexistes et sexuelles (VSS) qu’elles ont subies au sein de l’université devant la caméra de la réalisatrice Lysa Heurtier Manzanares. Faire entendre ces récits c’est, au-delà de leur portée libératrice individuelle, œuvrer à leur reconnaissance collective, et à des actes qui permettront de faire changer les choses. Une co-production [Les Arpie’cultrices](http://artpiecultrices.fr/briser-le-silence-des-amphis/), [Ecran et Parole](http://www.univ-paris3.fr/mission-egalite-femmes-hommes-348074.kjsp?RH=1615278923641) et l'[Association Hystérique.](https://www.facebook.com/AssociationHysterique/) Projection suivie d’une table-ronde avec : – Lysa Heurtier-Manzanarès, réalisatrice du film – Philippe Liotard, président de l[a CPED – conférence permanente des chargé.e.s de mission Egalité et Diversité](https://www.cped-egalite.fr/) – Margot LE FELT, co-présidente de l’ARESP, chargée de la [semaine contre le sexisme](https://www.facebook.com/scsinterasso) – Fabienne Nouvel, chargée de mission Diversité de l’INSA Rennes, pour le collectif inter-établissements rennais contre les violences sexistes, sexuelles et les discriminations [Un événement organisé dans le cadre de la programmation « mois de l’égalité – mars 2022 »](https://www.univ-rennes1.fr/actualites/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-au-programme-en-mars-2022)

Gratuit / Réservation et pass sanitaire obligatoires

Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00