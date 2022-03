Briser le silence des amphis IUT de Lannion Le Rusquet Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

IUT de Lannion, le mardi 15 mars à 18:15

Le documentaire “Briser le silence des amphis” donne la parole à des étudiantes, doctorantes ou des membres du personnel témoignant des violences sexistes et sexuelles (VSS) qu’elles ont subies au sein de l’université devant la caméra de la réalisatrice Lysa Heurtier Manzanares. Faire entendre ces récits c’est, au-delà de leur portée libératrice individuelle, œuvrer à leur reconnaissance collective, et à des actes qui permettront de faire changer les choses. Une co-production [Les Arpie’cultrices](http://artpiecultrices.fr/briser-le-silence-des-amphis/), [Ecran et Parole](http://www.univ-paris3.fr/mission-egalite-femmes-hommes-348074.kjsp?RH=1615278923641) et l'[Association Hystérique.](https://www.facebook.com/AssociationHysterique/) [Un événement organisé dans le cadre de la programmation “mois de l’égalité – mars 2022”](https://www.univ-rennes1.fr/actualites/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-au-programme-en-mars-2022)

Gratuit sans réservation

