Marché de Noël Abbaye de Belloc Abbaye de Belloc Briscous Dimanche 3 décembre, 11h00

Abbaye de Belloc 585 route de Belloc, 64240 Urt

Le Mouvement Habitat et Humanisme, invité par les moines de Belloc à prendre la relève de l’Abbaye, vous propose un temps de découvertes et de rencontres à quelques jours de Noël.

Seront présents des producteurs, créateurs, artisans locaux ainsi qu’une sélection de produits monastiques (cierges, fromages, baumes, etc.)

12h : atelier décoration sapin de Noël

14h : Contes d’ici et d’ailleurs par l’association Bestearekin

15h : Chorale du Chœur du Gave

16h: Michel Etcheverry et son guitariste

Toute la journée :

Ateliers créatifs pour les enfants

stand d’information Habitat et Humanisme

coin gourmand avec talo, buvette, vin chaud, gaufres, etc.

Entrée libre, parking gratuit

accessible pour les personnes à mobilité réduite

