Visite guidée de la briqueterie des Chauffetières Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00, 16h00, 18h00 Briqueterie / tuilerie des Chauffetieres Durée 1h30, départs des visites à 10h, 14h, 16h et 18h, 5€, gratuit <8 ans.

Découvrez la dernière briqueterie artisanale de l’Orne !

Si vous passez sur la Route Nationale 12, vous ne pouvez pas la rater, avec sa toiture qui touche presque jusqu’au sol, la briqueterie des Chauffetières datant du 18 ème, abrite sous son toit, le briquetier Laurent Fontaine 4 ème génération de la famille (depuis 1890).

Le dimanche, de mai à octobre de chaque année, et plus particulièrement à l’occasion des journées du patrimoine, vous aurez l’occasion de découvrir les magnifiques charpentes, mais aussi et surtout le savoir-faire unique en Normandie de la fabrication et la cuisson des briques artisanales.

démonstration de briques faites mains, visite des machines pour les briques contemporaines , des séchoirs et pour finir l’explication de la cuisson dans le four de type « gallo romain ».

Dernière briqueterie de l'Orne encore en activité datant de 1760. Fabrication et cuisson de briques artisanales Laurent Fontaine est la 4ème génération de la famille depuis 1890. L'association vous fera découvrir « comment naît une brique ».

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

Nathalie Fontaine