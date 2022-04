Briques à la gallo-romaine Musée archéologique d’Izernore Izernore Catégories d’évènement: Ain

Izernore

Briques à la gallo-romaine Musée archéologique d’Izernore, 14 mai 2022, Izernore. Briques à la gallo-romaine

Musée archéologique d’Izernore, le samedi 14 mai à 18:00

Les témoignages du génie romain en matière de construction sont multiples. En introduisant de nouvelles techniques de construction, une nouvelle esthétique et un nouveau mode de vie, les Romains ont profondément modifié le visage de la Gaule. 2 000 ans plus tard, les bâtisseurs modernes de l’association LUG’Est relèvent le défi romain ! Pour le musée archéologique d’Izernore, ils ont restitué en briques Lego® quelques lieux incontournables de la vie quotidienne gallo-romaine. Des thermes de Belley au théâtre de Mandeure, d’un quartier d’habitation urbain à une villa rurale, l’exposition offre un panorama ludique et coloré des innovations architecturales introduites en Gaule par les Romains. Izernore y tient la place d’honneur, avec une reconstitution de son temple, composée de plus de 15 000 pièces ! Inspirés par les modèles exposés, petits et grands pourront donner libre cours à leur créativité dans un espace dédié à la manipulation. Une chose est sûre : face aux maquettes en plastique, les visiteurs ne resteront pas de marbre !

Entrée libre

Le musée archéologique d'Izernore s'associe à LUG'Est pour une exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques Lego®. Musée archéologique d'Izernore Place de l'Eglise, 01580 IZERNORE Izernore

2022-05-14

