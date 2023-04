Sortie vélo route Briquenay Catégories d’Évènement: Ardennes

Briquenay

Sortie vélo route, 25 juin 2023, Briquenay. Niveau facile, maximum 40km | Rendez-vous à 16h sur la place | Org. Jeunesse Sportive Grandpré and Co.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . . Briquenay 08240 Ardennes Grand Est



Easy level, maximum 40km | Meeting at 4pm on the square | Org. Jeunesse Sportive Grandpré and Co Nivel fácil, máximo 40km | Encuentro a las 16h en la plaza | Org. Jeunesse Sportive Grandpré y Co Leichter Schwierigkeitsgrad, maximal 40km | Treffpunkt um 16 Uhr auf dem Platz | Org. Jeunesse Sportive Grandpré and Co Mise à jour le 2023-04-05 par Ardennes Tourisme

