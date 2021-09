Brique au Théâtre Berthelot (Montreuil) Théâtre Berthelot, 23 octobre 2021, Montreuil.

Théâtre Berthelot, le samedi 23 octobre à 20:00

Au milieu de fécondes grèves, pandémies, annulations et faux départs le quatuor Brique se réunit pour donner forme à une musique multiréférentielle, mais pas trop. Des lignes mélodiques en chanson traditionnelle italienne qui sentent la galère mise en poésie au tabassage rythmique et verbal en anglais, français ou allemand, des phrasés hip hop, mêlant cadences incisives et fort planantes et ça fait du bien. « Il est difficile d’écrire des mots avant les notes mais les premiers quelques sons ont été émis et il en sort une belle pâte structurée comme une maison fabriquée par Buster Keaton avec beaucoup de ressorts possibles et de chansons en quatre pièces. » Luc Ex.

Tarif plein 15€ / Tarif réduit 12€

Brique est le nouveau quartet d’Eve Risser, réunissant avec elle Bianca Iannuzzi, Luc Ex et Francesco Pastacaldi.

Théâtre Berthelot 6 Rue Marcellin Berthelot, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



