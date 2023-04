Soirée jeux Espace culturel du Houlme, 21 avril 2023, Briouze.

Des cartes, des dés, de plateau ou de rôle, de réflexion, de réflexes ou d’ambiance. De quelque nom qu’on les caractérise les jeux sont avant tout faits pour être parta-joués. et cela tombe bien vous porrez vous les faire expliqer par manuel de Scribiludi !

laissez vous guider ou non choisissez et .. pratiquez !

tout public

accès libre.

2023-04-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-21 22:00:00. .

Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie



Cards, dice, board games or role-playing games, reflexes or atmosphere games. By any name, games are made to be played. And you can have them explained to you by Scribiludi’s manual!

let yourself be guided or not choose and … practice!

all public

free access

Cartas, dados, juegos de mesa o de rol, juegos de reflexión, de reflejos o de atmósfera. Se llamen como se llamen, los juegos están hechos para jugar. ¡Y el manual Scribiludi te los explica!

déjate guiar o no, elige y… ¡a practicar!

todos los públicos

acceso gratuito

Karten, Würfel, Brett- oder Rollenspiele, Denk-, Reflexions- oder Stimmungsspiele. Wie auch immer man sie nennen mag, Spiele sind in erster Linie dazu da, um gemeinsam gespielt zu werden. Und das ist auch gut so, denn Sie können sie sich von Scribiludi-Handbuch erklären lassen!

lassen Sie sich leiten oder nicht, wählen Sie und … üben Sie!

für alle

freier Zugang

