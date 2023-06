Festival au Village – 34e édition Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne Catégories d’Évènement: Brioux-sur-Boutonne

Deux-Sèvres Festival au Village – 34e édition Brioux-sur-Boutonne, 30 juin 2023, Brioux-sur-Boutonne. Brioux-sur-Boutonne,Deux-Sèvres 34 édition du Festival au Village Du 30 juin au 9 juillet à Brioux-sur-Boutonne Théâtre

Chanson

Arts de la rue

Cirque

Musique Infos et réservations www.festivalauvillage.fr.

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-09 . . Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



34th Festival in the Village June 30 to July 9 in Brioux-sur-Boutonne Theater

Song

Street arts

Circus

Music Information and bookings www.festivalauvillage.fr 34º Festival en la Villa Del 30 de junio al 9 de julio en Brioux-sur-Boutonne Teatro

Canción

Artes de calle

Circo

Música Información y reservas www.festivalauvillage.fr 34. Ausgabe des Festivals im Dorf Vom 30. Juni bis 9. Juli in Brioux-sur-Boutonne Theater

Chanson

Künste der Straße

Zirkus

Musik Infos und Reservierungen www.festivalauvillage.fr Mise à jour le 2023-06-02 par OT Pays Mellois Détails Catégories d’Évènement: Brioux-sur-Boutonne, Deux-Sèvres Autres Adresse Ville Brioux-sur-Boutonne Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Brioux-sur-Boutonne

Festival au Village – 34e édition Brioux-sur-Boutonne 2023-06-30 was last modified: by Festival au Village – 34e édition Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne 30 juin 2023