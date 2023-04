Conférence : Le harcèlement à l’école, au travail 18 Place du Champ de Foire Brioux-sur-Boutonne Catégories d’Évènement: Brioux-sur-Boutonne

Conférence : Le harcèlement à l’école, au travail 18 Place du Champ de Foire, 7 juin 2023, Brioux-sur-Boutonne. Les conférences de la Maison des Arts Mercredi 7 juin à 20h à La Maison des Arts à Brioux-sur-Boutonne Le harcèlement à l’école, au travail Christelle Levelu, avocate.

Lectures at the Maison des Arts Wednesday June 7 at 8pm at La Maison des Arts in Brioux-sur-Boutonne Harassment at school, at work Christelle Levelu, lawyer Conferencias en la Maison des Arts Miércoles 7 de junio a las 20:00 horas en la Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne Acoso en la escuela, en el trabajo Christelle Levelu, abogada Die Konferenzen des Maison des Arts Mittwoch, 7. Juni um 20 Uhr im La Maison des Arts in Brioux-sur-Boutonne Mobbing in der Schule, am Arbeitsplatz Christelle Levelu, Rechtsanwältin Mise à jour le 2022-11-07 par OT Pays Mellois

