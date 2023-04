Les Ani’mômes jeune chevalier : fabrique ton blason Salle du Parquet Brioux-sur-Boutonne Catégories d’Évènement: Brioux-sur-Boutonne

Les Ani’mômes jeune chevalier : fabrique ton blason Salle du Parquet, 19 avril 2023, Brioux-sur-Boutonne. Atelier Ani’Mômes : Jeune chevalier, fabrique ton blason ! Mercredi 19 avril à 15h à Brioux-sur-Boutonne Gratuit sur réservation au 05 49 29 15 10 Atelier en famille : 7-12 ans.

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 . EUR.

Ani’Mômes workshop: Young knight, make your coat of arms! Wednesday April 19th at 3pm in Brioux-sur-Boutonne Free on reservation at 05 49 29 15 10 Family workshop : 7-12 years old Taller Ani’Mômes: ¡Joven caballero, haz tu escudo de armas! Miércoles 19 de abril a las 15.00 h en Brioux-sur-Boutonne Gratuito previa reserva en el 05 49 29 15 10 Taller familiar: 7-12 años Atelier Ani’Mômes: Junger Ritter, stelle dein Wappen her! Mittwoch, 19. April um 15 Uhr in Brioux-sur-Boutonne Kostenlos mit Reservierung unter 05 49 29 15 10 Familienworkshop: 7-12 Jahre Mise à jour le 2023-03-23 par OT Pays Mellois

