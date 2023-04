Concert de Printemps avec le groupe Let’s Goldman Halle aux grains, 6 mai 2023, Brioude.

Au programme : les chansons de Jean-Jacques Goldman avec l’Orchestre d’Harmonie de Brioude en accompagnement et les musiciens du groupe au chant.

2023-05-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-06 . EUR.

Halle aux grains Place Grégoire de Tours

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On the program : Jean-Jacques Goldman’s songs with the Orchestre d’Harmonie de Brioude as accompaniment and the musicians of the group singing

En el programa: canciones de Jean-Jacques Goldman con el acompañamiento de la Orchestre d’Harmonie de Brioude y el canto de los músicos del grupo

Auf dem Programm stehen die Lieder von Jean-Jacques Goldman mit dem Orchestre d?Harmonie de Brioude als Begleitung und den Musikern der Gruppe als Sänger

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne