« Les Histoires en mouvement » 2 rue des vignes, 28 avril 2023, Brioude.

« Les Histoires en Mouvement »

Fête des 18 ans de Musikado & L’Europe

Fête de clôture du projet « Stories in Motion ».

2023-04-28 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-28 . .

2 rue des vignes Local « Arbre à Histoire »

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Stories in Motion

18th anniversary of Musikado & L’Europe

Closing party of the « Stories in Motion » project

« Historias en movimiento

Fiesta del 18º aniversario de Musikado y L’Europe

Fiesta de clausura del proyecto « Historias en movimiento

« Geschichten in Bewegung »

Fest zum 18-jährigen Bestehen von Musikado & L’Europe

Abschlussfest des Projekts « Stories in Motion »

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne