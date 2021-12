Brionnais Découvertes à pied Marcigny, 4 janvier 2022, Marcigny.

Brionnais Découvertes à pied Esplanade Quentin Ormezzano Brionnais Découvertes Marcigny

2022-01-04 – 2022-01-04 Esplanade Quentin Ormezzano Brionnais Découvertes

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny

Brionnais Découvertes (associations affilié UFOLEP) gère un réseau de 25 circuits balisés. Elle anime des balades et randonnées hebdomadaires toute l’année de 8 à 14 km ainsi que des balades ponctuelles, à thème, en période estivale. Des séjours nature et culture d’une journée à une semaine (pédestre et multi-activités) sont également proposés.

briodec-secretariat@orange.fr +33 3 85 25 34 52 https://www.brionnais-decouvertes.com/

Brionnais Découvertes (associations affilié UFOLEP) gère un réseau de 25 circuits balisés. Elle anime des balades et randonnées hebdomadaires toute l’année de 8 à 14 km ainsi que des balades ponctuelles, à thème, en période estivale. Des séjours nature et culture d’une journée à une semaine (pédestre et multi-activités) sont également proposés.

Esplanade Quentin Ormezzano Brionnais Découvertes Marcigny

dernière mise à jour : 2021-12-20 par