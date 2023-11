Concert de Noël Brion, 3 décembre 2023, Brion.

Brion,Vienne

Concert aux profits de l’association « L’Amicale des Brionnais de la Vienne »

40 choristes issus des chorales Kantoj de la Mondo et Choeur de femmes de l’école de musique de Gençay

A l’église..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Brion 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Benefit concert for the « L’Amicale des Brionnais de la Vienne » association

40 singers from the Kantoj de la Mondo choir and the Choeur de femmes de l’école de musique de Gençay

At the church.

Concierto a beneficio de la asociación « L’Amicale des Brionnais de la Vienne

40 cantantes de los coros Kantoj de la Mondo y Choeur de femmes de l’école de musique de Gençay

En la iglesia.

Konzert zu Gunsten des Vereins « L’Amicale des Brionnais de la Vienne »

40 Sängerinnen und Sänger aus den Chören Kantoj de la Mondo und Choeur de femmes de l’école de musique de Gençay

In der Kirche.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou