BRION TRAVERSE LE TEMPS Les Bois d’Anjou, 29 mai 2022, Les Bois d'Anjou.

BRION TRAVERSE LE TEMPS Salle des fêtes Brion Les Bois d’Anjou

2022-05-29 08:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 Salle des fêtes Brion

Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire Les Bois d’Anjou

Balade et exposition de véhicules anciens et de prestige.

Balade prévue de 9h30 a12h30

Après midi : exposition de véhicules avec diverses animations

Repas sur place et divers animation

Pour la balade réserver avant fin avril

dolecointre@orange.fr +33 6 83 41 74 17

