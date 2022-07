Brion sous les étoiles Saint-Germain-d’Esteuil, 12 août 2022, Saint-Germain-d'Esteuil.

Brion sous les étoiles

Site archéologique de Brion Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

2022-08-12 19:00:00 – 2022-08-12 23:30:00

Saint-Germain-d’Esteuil

Gironde

EUR 0 A partir de 19h vous pourrez manger sur place, soit en amenant votre pique-nique, soit en profitant des plats préparés par le célèbre food-truck « la Patate Nomade ».

A 20h15, vous partirez pour une balade sur le site gallo-romain de Brion en déambulant à travers les vestiges antiques d’un théâtre, d’une villa, d’une rue et d’un temple… Au fil de la promenade des artistes vous raconteront une histoire de l’époque de Jules César… un peu loufoque peut-être et pour toute la famille. Une dégustation de vin (modérée) vous sera également offerte. Et puis au moment où le soleil se couche, au pied du temple, confortablement assis sur un transat vous pourrez admirer un spectacle son & lumière… avant l’apparition des étoiles !

Pour tout public, offert par la CDC Médoc-Cœur de Presqu’île, l’association « La Semaine de l’Art » et l’office de tourisme Médoc-Vignoble.

A partir de 19h vous pourrez manger sur place, soit en amenant votre pique-nique, soit en profitant des plats préparés par le célèbre food-truck « la Patate Nomade ».

A 20h15, vous partirez pour une balade sur le site gallo-romain de Brion en déambulant à travers les vestiges antiques d’un théâtre, d’une villa, d’une rue et d’un temple… Au fil de la promenade des artistes vous raconteront une histoire de l’époque de Jules César… un peu loufoque peut-être et pour toute la famille. Une dégustation de vin (modérée) vous sera également offerte. Et puis au moment où le soleil se couche, au pied du temple, confortablement assis sur un transat vous pourrez admirer un spectacle son & lumière… avant l’apparition des étoiles !

Pour tout public, offert par la CDC Médoc-Cœur de Presqu’île, l’association « La Semaine de l’Art » et l’office de tourisme Médoc-Vignoble.

+33 5 56 59 03 08

A partir de 19h vous pourrez manger sur place, soit en amenant votre pique-nique, soit en profitant des plats préparés par le célèbre food-truck « la Patate Nomade ».

A 20h15, vous partirez pour une balade sur le site gallo-romain de Brion en déambulant à travers les vestiges antiques d’un théâtre, d’une villa, d’une rue et d’un temple… Au fil de la promenade des artistes vous raconteront une histoire de l’époque de Jules César… un peu loufoque peut-être et pour toute la famille. Une dégustation de vin (modérée) vous sera également offerte. Et puis au moment où le soleil se couche, au pied du temple, confortablement assis sur un transat vous pourrez admirer un spectacle son & lumière… avant l’apparition des étoiles !

Pour tout public, offert par la CDC Médoc-Cœur de Presqu’île, l’association « La Semaine de l’Art » et l’office de tourisme Médoc-Vignoble.

Saint-Germain-d’Esteuil

dernière mise à jour : 2022-07-08 par