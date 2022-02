Échappée verte Marais pédagogique de Briollay Briollay Catégories d’évènement: Briollay

Maine-et-Loire

Échappée verte Marais pédagogique de Briollay, 14 mai 2022 15:00, Briollay. Samedi 14 mai, 15h00 Sur place Entrée gratuite, réservation obligatoire https://www.mon-jardinier-conseil.fr/2022/02/inscription-visites-botaniques.html, m.jaunet@yahoo.fr Découverte des arbres et plantes sauvages de l’Anjou Les Échappées vertes Lors des rendez vous nature en Anjou découvrez le nom des arbres, des plantes sauvages et certains de leurs usages peu connus dans notre quotidien. C’est ce que vous propose Michaël Jaunet, coach jardin et guide botanique. Cette balade ressourçante se terminera en douceur par une dégustation de tisanes. Au total ce sont 9 visites botaniques qui sont proposées sur 5 communes de l’Anjou Parcours 3 à 6 kms Durée 2h Les rendez-vous nature en Anjou En 2022 Une nouvelle édition des Rendez vous nature vous propose 365 animations gratuites sur les 89 espaces naturels sensibles du département de Maine et Loire. Ces sorties sont financées en grand partie par le Département. Certaines communes prennent en charge l’autre partie. Mon jardinier conseil a également contribué afin que ces sorties permettent à tout à chacun et gratuitement d’avoir accès à la connaissance de la flore. Pour cela je vous propose de venir me rejoindre lors des Échappées vertes dont le but est de découvrir les arbres et les plantes sauvages de l’Anjou de mars à septembre 2022. Marais pédagogique de Briollay Chemin du Patis Colas 49125 BRIOLLAY 49125 Briollay Maine-et-Loire samedi 14 mai – 15h00 à 17h00 Michaël Jaunet

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Briollay, Maine-et-Loire Autres Lieu Marais pédagogique de Briollay Adresse Chemin du Patis Colas 49125 BRIOLLAY Ville Briollay Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Marais pédagogique de Briollay Briollay Departement Maine-et-Loire

Marais pédagogique de Briollay Briollay Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briollay/

Échappée verte Marais pédagogique de Briollay 2022-05-14 was last modified: by Échappée verte Marais pédagogique de Briollay Marais pédagogique de Briollay 14 mai 2022 15:00 Briollay Marais pédagogique de Briollay Briollay

Briollay Maine-et-Loire