CycloCross à l’Américaine Brinon-sur-Sauldre, 15 octobre 2023, Brinon-sur-Sauldre.

Brinon-sur-Sauldre,Cher

Le Club Cycliste Brinonnais organise un cyclo-cross à l’américaine par équipe de 2 cyclo-crossmen.

2023-10-15

Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire



The Club Cycliste Brinonnais is organizing an American-style cyclo-cross for teams of 2 cyclo-crossmen

El Club Cycliste Brinonnais organiza un ciclocross al estilo americano para equipos de 2 ciclocrossistas

Der Club Cycliste Brinonnais organisiert ein Radcross nach amerikanischem Vorbild für Teams von 2 Radcrossern

