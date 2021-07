Paris Jardin Villemin Paris Bringuebal au Jardin Villemin Jardin Villemin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bringuebal au Jardin Villemin Jardin Villemin, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 23 juillet 2021

de 16h à 19h30

gratuit

Le Festival des Essentiels invite le Bringuebal au jardin Villemin, dans le 10eme arrondissement de Paris pour se retrouver et danser ! En ouverture, à 16h, Radio Babel nous emporte en voyage avec chant, beatbox et découverte des sonorités du monde… Bringuebal ?

Du bal rock, du bal valse, du bal tango, du bal rap, du bal chanson française, du bal mambo,du bal cha-cha-cha, du bal swing, du bal guinche, du bal musette, du bal jazz, du bal bringue, du bal populaire, du bal du 14 juillet, du bal guirlandes, du bal grand orchestre et Deluxe… Le Bringuebal est un collectif de musiciens, d’artistes et de chanteurs qui organise des « bal à danser à tue-tête » depuis 2001. Le « bal à tue tête » est fondé sur un principe simple, la rencontre avec un public dansant sur un répertoire qui s’étend d’Edith Piaf à Philippe Katerine, de Jacques Brel à Dahmane El Harachi ou encore de Boris Vian à Trust. Le Bringuebal propose de renouer avec la fête populaire, la danse, la «musique live» ! Événements -> Soirée / Bal Jardin Villemin 14 rue des Récollets Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l’Est (316m) 7 : Château-Landon (360m)

Contact :Festival des Essentiels 0758918949 contact@festivaldesessentiels.org https://festivaldesessentiels.org https://www.facebook.com/festivaldesessentiels https://twitter.com/FEssentiels

