Bringing Life to the Score ​Fondation des Etats-Unis, 21 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 21 avril 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Bringing Life to the Score est un projet mené par la Fondation des États-Unis (FEU) en collaboration avec Carol Robinson (alumna de la FEU) et l’Ensemble Calliopée (en résidence artistique depuis 2017) autour de la création musicale d’aujourd’hui. Il propose une rencontre entre les compositeurs·trices américain·e·s en résidence à la FEU et trois musiciennes professionnelles dans un esprit de partage et d’échange intergénérationnels et interculturels.

D’un côté, l’expérience professionnelle de la création à l’international de Carol Robinson, compositrice et clarinettiste franco-américaine, Karine Lethiec, altiste et directrice artistique de l’Ensemble Calliopée, Diana Ligeti, violoncelliste et directrice artistique des Ecoles d’Art Américaines de Fontainebleau – permet d’offrir un savoir-faire précieux dans la réalisation des œuvres de musique de chambre des jeunes créatrices et créateurs, de la phase d’écriture jusqu’à l’élaboration des pièces musicales. De l’autre, le projet a la particularité de « jouer ensemble » dans des œuvres musicales « partagées » mêlant interprètes et créateurs·trices, et offrant ainsi la possibilité de répondre « en direct » à toutes les questions sur les parties instrumentales, en travaillant sur les spécificités inhérentes à l’écriture d’un « geste », ce paramètre particulier à la création, ce lien entre imaginaire et réalisation instrumentale, entre pensée et signe sur la partition.

En mettant en lumière l’originalité de la démarche des compositeurs·trices boursier·e·s et interprètes américain·e·s, ce projet participe au creuset de créativité qu’est la FEU et à la démarche de transmission et d’engagement pour la création d’aujourd’hui de l’Ensemble Calliopée, permettant la rencontre entre les différentes générations d’artistes venus d’horizons très variés qui mettent toute leur énergie dans la réalisation d’un projet artistique commun.

​Fondation des Etats-Unis 15 bd. Jourdan Paris 75014

