BRING YOUR SOUL La Bellevilloise Paris, 4 février 2024, Paris.

Le dimanche 04 février 2024

de 13h00 à 18h30

.Tout public. payant Prévente : 10 EUR

Dimanche 4 février, de 13h à 18h30, La Bellevilloise accueille le battle de danse Bring Your Soul #2 !

Le dimanche 4 février, La Bellevilloise accueillera la deuxième édition du battle de danse Bring Your Soul. Une invitation pour le danseur à parcourir sa danse, renforcer son identité grâce à l’échange et le dépassement de soi.

Pour assurer une ambiance festive, le Bring Your Soul réunira 2 DJ hip hop et funk style pour ambiancer les danseurs et le public, qui se voudra participatif, à travers chaque étape du battle.

Pour une compétition de qualité, 3 danseurs professionnels renommés en danse hip hop, locking et popping, sélectionneront les meilleurs danseurs du battle.

Le Bring Your Soul sera présenté par un MC qui véhiculera les valeurs du hip hop : PEACE, LOVE, UNITY & HAVING FUN.

Le Bring Your Soul rappelle que les styles de danse hip hop sont tous inspirés de notre contexte social. Le danseur a son propre héritage culturel et la danse est le moyen de l’affirmer, de le partager et de le connecter.

« C’est un rêve de présenter un évènement qui réunit toutes les ambiances : Jam, Soul train, Cypher, Battle, qui ont fait le danseur que je suis. » Jimmy Soul, danseur Locking

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/bring-your-soul-2

