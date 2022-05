BRING ME THE HORIZON

BRING ME THE HORIZON, 13 février 2023, . BRING ME THE HORIZON

2023-02-13 20:00:00 – 2023-02-13 45.5 EUR 45.5 54.3 Première partie : Poorstacy et Lorna Shore + Special Guest : A Day To Remember. Le groupe de métal alternatif britannique Bring Me the Horizon est de retour en 2022 pour une tournée européenne, avec deux dates exceptionnelles en France, dont le 9 février au Zénith Toulouse Métropole. Première partie : Poorstacy et Lorna Shore + Special Guest : A Day To Remember. dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville