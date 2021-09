La ferte-saint-aubin Bibliothèque de La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Brind’Zic spécial Brassens Bibliothèque de La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Peu importe que vous ayez mauvaise réputation, ou aimiez vous faire tout petit. Notre devise : les copains d’abord ! Pour tout public ; Gratuit ; Pass sanitaire Aux passantes, à tous les amoureux des bancs publics, les trompettes de la renommée sonnent pour vous accueillir dans l’auditorium… Gabrielle a rendez-vous avec vous pour feuilleter le livre de la … Bibliothèque de La Ferté-Saint-Aubin 5 Rue Aristide Briand, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T16:00:00

