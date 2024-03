Brindisi par OpéraBulles Saint-André-les-Vergers, jeudi 4 avril 2024.

Brindisi par OpéraBulles Saint-André-les-Vergers Aube

Trop c’est trop ! Cela fait un siècle que la Traviata de Verdi est magnifiquement jouée dans le monde entier, sur les plus grandes scènes, par les plus grands artistes. Mais personne n’ose dévoiler le fond de l’histoire. Avec de magnifiques morceaux d’opéra, dans des décors somptueux et recyclables, nous allons vous parler de Verdi, de sa vie de son œuvre et de bien plus…



Un spectacle enchanté et joyeusement délirant. Où l’on rit, on s’émeut, on s’étonne, tout en apprenant la grande et la petite histoire de La Traviata, de Verdi.



Il n’y a pas d’opéra dans votre playlist ? OpéraBulles vous mettra sur la piste.



Un spectacle pour tous et pour tous les âges.



OpéraBulles est une troupe lyrique composée de chanteuses et de chanteurs avec les 4 tessitures de voix ; Soprano, alto, ténor et baryton. Créée en 2010 par le ténor et professeur de chant Cyrille Serio, elle interprète avec maitrise, professionnalisme et humour le grand répertoire de l’opéra Carmen de Bizet, La Traviata de Verdi, Norma de Bellini….Depuis sa création, deux spectacles ont été interprété, “Ça me fait penser…“ et “5 Siècles de Musique“ composés des grands airs d’opéra mise en scène avec humour et

pédagogie telle une pièce de théâtre. Son nouveau spectacle Brindisi sera en tournée au mois de novembre dans le sud-ouest de la France (Dax, Auch et Bordeaux). 20 20 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:30:00

fin : 2024-04-04

Espace Gérard Philipe

Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est

L’événement Brindisi par OpéraBulles Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne