Brindille Concert 2024 à La Champmeslé La Champmeslé – Bar Paris, jeudi 4 avril 2024.

Brindille Concert 2024 à La Champmeslé La Champmeslé – Bar Paris Jeudi 4 avril, 22h00

Début : 2024-04-04 22:00

Fin : 2024-04-04 22:30

Brindille – Concert 2024 à La Champmeslé

Jeudi 4 avril 2024 à 22 heures

La Champmeslé Bar

4, rue Chabanais – 75002 Paris

Métros : Pyramides/Bourse/Quatre-Septembre

Station Vélib face au bar

Renseignements : 01 42 96 85 20

Entrée et placement libre

Durée du concert : 1 heure

https://brindillechanteur.com

La gestuelle théâtrale, la silhouette frêle et longiligne, Brindille chante de sa voix rauque les textes qu’il écrit sur ses propres mélodies. Brindille est un chanteur réaliste-décadent. C’est un artiste, un vrai. Authentique.

Son univers envoûtant oscille entre la pop et le cabaret. Humour acide ou existentialisme désabusé… Brindille n’est pas formaté, policé, il n’obéit à aucune règle, prend les sens interdits et il le fait savoir, il le chante, il en rit, il s’en moque. Il est underground et sulfureux.

Brindille s’habille de noir, se maquille comme les stars des années 30, fume beaucoup et boit de l’absinthe. C’est un personnage étrange, inquiétant peut-être, qui trouble et fascine. Anar de l’avenue Montaigne ou bourgeois de Ménilmontant ? Rétro, futuriste ou intemporel ? Lilas blanc ou belladone ? Poète naufragé ou fluide glacial ? Allez savoir… Mais surtout, allez ! Allez écouter, découvrir ou revoir absolument Brindille !

