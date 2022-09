Sortie botanique sur Chantepie (35135) – LA CALICEE Brin d’Herbe Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Sortie botanique sur Chantepie (35135) – LA CALICEE Brin d’Herbe, 1 octobre 2022, Chantepie. Sortie botanique sur Chantepie (35135) – LA CALICEE Samedi 1 octobre, 10h30 Brin d’Herbe

10€; Gratuit -12 ans

Vous souhaitez découvrir les plantes sauvages médicinales et comestibles ? Apprendre à les reconnaître et à les utiliser ? Venez participer à mes sorties botaniques ! Brin d’Herbe chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne Retrouvez moi sur Chantepie pour environ 1h30 de balade. Nous allons découvrir ensemble les plantes sauvages médicinales et comestibles qui nous entourent. Vous aurez un regard nouveau sur ces herbes dites « mauvaises » pourtant bien utiles pour de nombreux remèdes, à portée de main et gratuites. Cette sortie, niveau débutant, est adaptée aux enfants et se termine par une dégustation florale. Pendant la promenade, tous nos sens seront en éveil. Nous allons observer, goûter, sentir, toucher les plantes pour rendre ce temps d’échange ludique et agréable pour tous. Nous protégeons ce que nous connaissons ! Ce temps de partage nous sensibilise sur la fragilité et la richesse de notre environnement. ​Au plaisir de vous rencontrer Maud Informations pratiques ​Rendez-vous devant le magasin Brin d’Herbe situé 2 Allée Gwalarn à Chantepie. Arrêt de bus Rosa Parks ligne 34 et C1, puis 10 min à pied pour rejoindre le magasin. Parking du magasin sur place gratuit ​La sortie n’est pas annulée en cas de pluie. Pensez à adapter vos vêtements en fonction de la météo. ​Règlement en début de sortie (chèques ou espèces) : 10€ par personne et gratuit pour les – 12 ans Sur inscription, places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T10:30:00+02:00

2022-10-01T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Brin d'Herbe Adresse chantepie Ville Chantepie Age maximum 99 lieuville Brin d'Herbe Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

Brin d'Herbe Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Sortie botanique sur Chantepie (35135) – LA CALICEE Brin d’Herbe 2022-10-01 was last modified: by Sortie botanique sur Chantepie (35135) – LA CALICEE Brin d’Herbe Brin d'Herbe 1 octobre 2022 Brin d'herbe Chantepie chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine