Brin de Magie Tours, 15 mai 2022, Tours.

Brin de Magie Tours

2022-05-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-15 16:30:00 16:30:00

Tours Indre-et-Loire

Notre association vous propose un spectacle de magie avec des numéros de grandes illusions, apparitions d’animaux, numéros visuels, mentalisme et numéros participatifs. Le spectacle est tous public.

En 1ère partie dès 14h35, nous accueillons Julie, une jeune chanteuse talentueuse qui a participé à différents concours de chants régionaux et nationaux et qui a aussi participé à Pop Stars en 2013.

Le spectacle de magie débutera à 15h00 (Durée du spectacle de magie : 1h15 environ)

+33 7 50 86 64 06 https://www.billetweb.fr/brins-de-magie

