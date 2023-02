Concours Photo “jeunes focales” brigueil le chantre Alzon Catégories d’Évènement: Alzon

Concours Photo “jeunes focales” brigueil le chantre, 20 mai 2023, Alzon. Concours Photo “jeunes focales” Samedi 20 mai, 23h00 brigueil le chantre Concours photo pour les jeunes (<25 ans) de Vienne et Gartempe brigueil le chantre rue du chantre Alzon 30770 Gard Occitanie [{"link": "mailto:concoursphoto.blc@gmail.com"}, {"link": "http://www.poitou-brenne.fr/category/brigueil-le-chantre"}] La commune de Brigueil-le-Chantre, avec le concours de Vienne et Gartempe, organise la deuxième édition du concours photo “jeunes focales” destiné aux jeunes (< 25 ans) de la CCVG, sur le thème :

“les fleurs sauvages du territoire”.

Envoyez 2 photos (format 3/2) avant le 20 mai 2023 à concoursphoto.blc@gmail.com.

Les 10 meilleures photos seront exposées pendant 1 an dans les rues du Brigueil et le gagnant recevra un abonnement à la revue Image et Nature.

règlement complet sur www.poitou-brenne.fr/category/brigueil-le-chantre

