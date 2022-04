Brigneau digue en fête Moëlan-sur-Mer, 27 juillet 2022, Moëlan-sur-Mer.

Brigneau digue en fête Moëlan-sur-Mer

2022-07-27 14:30:00 – 2022-07-27 00:00:00

Moëlan-sur-Mer Finistère

Pour rappeler son passé de 1er port sardinier, fin 19ème siècle, début du 20ème, le port de Brigneau est labellisé « Port d’Intérêt patrimonial » depuis juillet 2016.

A partir de 14 h 30, Arrivée, sous voile, de vieux gréements

Très nombreux stands d’artistes et artisans locaux

Expositions : sur l’histoire du port et sur le plancton de la ria

Jeux traditionnels pour petits et grands

Concert de jazz traditionnel sur le quai avec « Côté plages »

Animation musicale sur les Misainiers et sur le quai

Cercle celtique Molan Douar ar Mor

Crêpes, galettes, bars et petite restauration

En début de soirée : Repas et chants de marins sur le parking au-dessus du port avec le groupe « La Bordée »

Retour sur les quais pour un fest noz animé par « Moëlan à vent », « Chenc’h Tu » et Kaouned

L’entrée et le parking sont gratuits.

Respect des contraintes sanitaires en vigueur à la date du 27 juillet

brigneau.digue.enfete@gmail.com

