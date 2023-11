Dans le Détail – Cie Propos – Denis Plassard LE BRISCOPE Catégories d’Évènement: 695320

Dans le Détail – Cie Propos – Denis Plassard
LE BRISCOPE, 1 décembre 2023, BRIGNAIS.

Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30. Tarif : 24.0 euros.

Un délit a eu lieu, les spectateurs sont invités à mener l'enquête. Les investigations, les pièces à conviction, les indices, les déductions et les soupçons sont uniquement basés sur le mouvement. Dans les sept reconstitutions, le coupable est le seul suspect qui refait exactement la même chose, alors que tout le reste change autour de lui. Saurez-vous résoudre l'énigme ? A partir de 8 ans

LE BRISCOPE BRIGNAIS
5 Rue Mère Elise Rivet

