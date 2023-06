Église Saint-Pierre-aux-Liens, Brignac (34) Brignac Brignac, 30 juin 2023, Brignac.

La mairie de Brignac vous invite à découvrir le patrimoine méconnu du village lors de plusieurs activités.

La soirée commencera à partir de 18h30 devant la salle polyvalente pour un jeu de piste adapté aux enfants « À la découverte du village de Brignac ». Il sera poursuivi d’un apéritif offert par la mairie et d’un repas partagé (apporter ses couverts, un plat pour 4 et une boisson)

Enfin, une présentation de la vie du village avec une expo photos et une visite de l’église avec son et lumière concluera la soirée.

Vous êtes tous les bienvenus !

