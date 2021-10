Brigitte(s) – Qui est là ? Collectif Théâtre Francine Vasse, 23 mars 2022, Nantes.

2022-03-23

Horaire : 20:00 21:10

Gratuit : non Normal 10€ – Réduit 5€ Billetteri : billetterie.leslaboratoiresvivants.com

Pièce théâtrale et musicale inspirée par l’œuvre et la figure de la chanteuse et écrivain(e) Brigitte Fontaine, Brigitte(s) est hybride, à la fois pop et savante, et invite à découvrir ou redécouvrir l’œuvre de cette artiste singulière. Bonifiés par son énergie créatrice, sa rage joyeuse, les comédiens mettent en jeu ses multiples « je », aspirent à ce que ses exils, ses mues, ses quêtes d’identités parlent à chacun, “profond, profond…”. Mots, jeu, lumières, sons et images tissent l’espace scénique, ouvrent de concert les frontières artistiques pour un voyage des deux côtés du miroir, à travers l’onirisme le plus débridé ou la réalité sans fard. Ensemble, il est question d’appréhender le monde par le biais de cette “Femme Kaléidoscope”. Tout public, à partir de 12 ans. En co-réalisation avec La Soufflerie, scène conventionnée de Rezé.

Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/brigittes/