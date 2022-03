Brigitte Rosset : “Ma cuisine intérieure” Espace Vélodrome, 23 mars 2022, Plan-les-Ouates.

Brigitte Rosset : “Ma cuisine intérieure”

du mercredi 23 mars au jeudi 24 mars à Espace Vélodrome

La comédienne s’est nourrie de cette aventure intense, épique et pleine de rencontres surprenantes et nous la raconte. On y retrouve un savoureux mélange de portraits : les participants hauts en couleurs du stage « jeûne et vitalité » auxquels se mêlent les personnages de ses précédents solos, qui font le forcing pour intégrer le spectacle. Cette narration parallèle donne l’occasion à Brigitte Rosset de questionner, sous le regard des spectateurs, le processus de création et de nous livrer en direct ses secrets de fabrication.

de 10.- à CHF 25.-

Pour ses 30 ans de carrière, Brigitte Rosset revient avec son 5ème seul en scène et nous livre une nouvelle expérience de vie avec humour et virtuosité : un jeûne dans les Alpes de Haute Provence.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 60, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates



