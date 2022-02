Brigitte Lemery à la Black Box Gallery Black Box Gallery Mouvaux Catégories d’évènement: Mouvaux

Nord

Brigitte Lemery à la Black Box Gallery Black Box Gallery, 4 mars 2022, Mouvaux. Brigitte Lemery à la Black Box Gallery

du vendredi 4 mars au vendredi 25 mars à Black Box Gallery

Les plus curieux de découvrir la photographe derrière la journaliste, ont déjà vu sa série photographique couleur “Surfaces” exposée à Marcq, Roubaix, Hem et Roncq. A découvrir, cette fois, sa série de photographies noir et blanc, “Outre noirs”, à l’occasion de sa prochaine exposition du 4 au 26 mars à la Black Box Gallery de Loïc Henrio, 13, rue Michel Raillard à Mouvaux (près de Tourcoing dans le Nord). La Galerie est ouverte la semaine sur rendez-vous du mardi au jeudi: Ouverture week-end: Vendredi: 14h30-19h Samedi: 10h30-12h30/14h30-18h30 Black Box Gallery 13, rue Michel Raillard 59420 Mouvaux Tel: O609288316 [www.blackboxgallery.fr](http://www.blackboxgallery.fr)

Entrée libre

Nouvelle exposition photo avec sa série “Outre noirs” Black Box Gallery 13 rue Michel-Raillard Mouvaux Mouvaux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T14:30:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T18:30:00;2022-03-11T14:30:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T10:30:00 2022-03-12T18:30:00;2022-03-18T14:30:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T18:30:00;2022-03-25T14:30:00 2022-03-25T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mouvaux, Nord Autres Lieu Black Box Gallery Adresse 13 rue Michel-Raillard Mouvaux Ville Mouvaux lieuville Black Box Gallery Mouvaux Departement Nord

Black Box Gallery Mouvaux Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouvaux/

Brigitte Lemery à la Black Box Gallery Black Box Gallery 2022-03-04 was last modified: by Brigitte Lemery à la Black Box Gallery Black Box Gallery Black Box Gallery 4 mars 2022 Black Box Gallery Mouvaux Mouvaux

Mouvaux Nord