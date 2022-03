Brigitte Bop + Les Excités Dropkick Bar Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Dropkick Bar Orléans, le vendredi 6 mai à 21:00

**Les Excités**, reviennent après 20 ans d’absence. Pour ceusses qui auraient oublié, Les Excités, c’est le meilleur groupe punk du Loiret du Monde. **Brigitte Bop**, reviennent après deux ans d’absence et le concert des 25 ans et demi …. [https://www.facebook.com/events/903223043680260/?ref=newsfeed](https://www.facebook.com/events/903223043680260/?ref=newsfeed)

5 euros

Concert Punk-Rock Dropkick Bar Orléans 37 place du Châtelet 45000 Orléans Orléans Loiret

2022-05-06T21:00:00 2022-05-06T23:59:00

