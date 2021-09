Ambassade de la République Tchèque île de France Brigita Zrustova et Dario Lopez Bastias Ambassade de la République Tchèque Catégorie d’évènement: île de France

Deux plus un – Sculpture, vidéo, exposition, performance, musique C’est à 40 ans que deux grands écrivains, l’un d’origine argentine et l’autre d’origine tchèque, se sont rencontrés sur le sol français: Julio Cortázar et Milan Kundera. Cette rencontre a eu lieu à l’occasion d’acquisition de la nationalité française. Deux artistes contemporains venus des deux mêmes pays, Brigita Zrustova et Dario Lopez, se retrouvent pour rendre hommage à ces grands noms. Ils sont inspirés par la puissance des mots écrits par ces auteurs mais cherchent aussi à refléter leurs propres expériences de vie dans le pays qui les a reçus, la France. Les trois cultures se retrouveront pour se découvrir, se surprendre et se féconder mutuellement avec la collaboration d’artistes divers d’origines argentine, tchèque, française ou issus d’autres pays. Artistes : Brigita Zrustova et Dario Lopez Bastias avec Astrid Dick, Yann Bohac, Karim Bonnet, Vladimir Havlik, Grégoire Isidore, Aloïs Leclet, Kuba Olszak, Sylvaine Soldano, Fumiko Tanabe, Nicolas Vial Avec le soutien de : l’Ambassade de la République Argentine en France et l’Ambassade de la République tchèque à Paris Site(s) web du (des) partenaires et /ou soutiens : www.mzv.cz/paris – www.efran.cancilleria.gob.ar Nuit Blanche -> Nuit Blanche Ambassade de la République Tchèque 15 avenue Floquet 75007

