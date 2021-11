Brigid Dawson & The Mothers Network + The Sun Watchers Petit Bain, 24 novembre 2021, Paris.

Brigid Dawson & The Mothers Network + The Sun Watchers

Petit Bain, le mercredi 24 novembre à 20:00

▂ Brigid Dawson & The Mothers Network (Castle Face Records) L’ancienne chanteuse et claviériste des Oh Sees, Brigid Dawson, vient de sortir son premier album solo « Ballet Of Apes » via Castle Face Records. En tant que Brigid Dawson & The Mother’s Network, Ballet Of Apes a été enregistré en Australie avec Mikey Young (Total Control / Eddy Current Suppression Ring), à San Francisco avec Mike Donovan (ex-Alpes sic), Shayde Sartin (ex Fresh & Onlys) et Mike Shoun (ex Oh Sees / Peacers), et à Brooklyn avec les psych-rockers Sunwatchers. C’est avec ces derniers que Brigid Dawson part en tournée cette année pour nous présenter ce nouvel opus on ne peut plus excitant ! ? Listen : [http://www.youtube.com/watch?v=t9_gvse8yDQ](http://www.youtube.com/watch?v=t9_gvse8yDQ)… + The Sunwatchers

https://bit.ly/BrigidDawson_PetitBain

U Turn Touring et Petit Bain présentent

Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T20:00:00 2021-11-24T23:00:00