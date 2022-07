Brighton and East Sussex Youth Orchestra in Concert Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Brighton and East Sussex Youth Orchestra in Concert Bayeux, 15 juillet 2022, Bayeux. Brighton and East Sussex Youth Orchestra in Concert

18 Rue d’Eterville Eglise St Patrice Bayeux Calvados Eglise St Patrice 18 Rue d’Eterville

2022-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-15 21:30:00 21:30:00

Eglise St Patrice 18 Rue d’Eterville

Bayeux

Calvados Brighton & East Sussex Youth Orchestra est un orchestre de jeunes musiciens provenant de la région du Sussex, dans le sud-est de l’Angleterre. Tout musicien qui désire joindre l’orchestre doit avoir au minimum de 6 ans d’étude de son instrument et passer une sélection très rigoureuse. L’orchestre se produit en concert régulièrement dans des salles de concert prestigieuses en Angleterre et s’embarque dans une tournée à l’étranger chaque été. Cet été, l’orchestre sera en Normandie au mois de juillet et se produira en concert dans l’église St Patrice à Bayeux le vendredi 15 juillet à 20h30 avec un programme symphonique qui inclut des oeuvres de Stravinski, Enesco, Nielsen entre autres et une composition originale d’un des jeunes musiciens. L’orchestre compte 70 jeunes musiciens sous la direction de M. Peter Davison et se produit en concert gratuitement. Pendant leur tournée dans la region, l’orchestre va aussi se produir en concert dans la Basilique de Lisieux et dans l’église St Martin à Villers-sur-Mer. Brighton & East Sussex Youth Orchestra est un orchestre de jeunes musiciens provenant de la région du Sussex, dans le sud-est de l’Angleterre. Tout musicien qui désire joindre l’orchestre doit avoir au minimum de 6 ans d’étude de son instrument et… secretaire@paroisse-bayeux.fr +33 2 31 31 92 01 https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/notre-dame-du-bessin/ Brighton & East Sussex Youth Orchestra est un orchestre de jeunes musiciens provenant de la région du Sussex, dans le sud-est de l’Angleterre. Tout musicien qui désire joindre l’orchestre doit avoir au minimum de 6 ans d’étude de son instrument et passer une sélection très rigoureuse. L’orchestre se produit en concert régulièrement dans des salles de concert prestigieuses en Angleterre et s’embarque dans une tournée à l’étranger chaque été. Cet été, l’orchestre sera en Normandie au mois de juillet et se produira en concert dans l’église St Patrice à Bayeux le vendredi 15 juillet à 20h30 avec un programme symphonique qui inclut des oeuvres de Stravinski, Enesco, Nielsen entre autres et une composition originale d’un des jeunes musiciens. L’orchestre compte 70 jeunes musiciens sous la direction de M. Peter Davison et se produit en concert gratuitement. Pendant leur tournée dans la region, l’orchestre va aussi se produir en concert dans la Basilique de Lisieux et dans l’église St Martin à Villers-sur-Mer. Travelbound

Eglise St Patrice 18 Rue d’Eterville Bayeux

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu Bayeux Adresse Bayeux Calvados Eglise St Patrice 18 Rue d'Eterville Ville Bayeux lieuville Eglise St Patrice 18 Rue d'Eterville Bayeux Departement Calvados

Bayeux Bayeux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayeux/

Brighton and East Sussex Youth Orchestra in Concert Bayeux 2022-07-15 was last modified: by Brighton and East Sussex Youth Orchestra in Concert Bayeux Bayeux 15 juillet 2022 18 Rue d'Eterville Eglise St Patrice Bayeux Calvados

Bayeux Calvados